Nintendo решила сделать больший упор на Switch. Люди считают это странным

По информации издания Bloomberg, в следующем финансовом году, который пройдёт с апреля 2023 года по март 2024-го, Nintendo хочет нарастить производство Switch.

В ноябре прошлого года компания отмечала, что вряд ли получится продать больше 19 млн устройств, но теперь Nintendo настроена серьёзно. Во-первых, спрос на Switch только растёт, а дефицит комплектующих уже не такой сильный.

Новость по теме Утекли фото Nintendo Switch в стиле новой The Legend of Zelda

Несмотря на уверенность Nintendo, аналитики считают нецелесообразным увеличивать производство в конце жизненного пути консоли. Напомним, в этом году Switch исполнится шесть лет — обычно после такого срока компании задумываются о создании абсолютно нового устройства. Аналитик UBS Securities Кенджи Фукуяма отметил, что людям вскоре захочется получить новую консоль, а не покупать старую.

Продажи в праздничные дни были не такими высокими даже с условиями скидок. Люди скоро начнут размышлять об устройстве следующего поколения и, вероятно, воздержатся от покупки старой консоли. Замедление темпов продаж Switch неизбежно.

Nintendo продала более 114 млн консолей Switch, однако лидером остаётся PS2 — Sony сумела продать 150 млн устройств. Не исключено, что Nintendo хочет попробовать обогнать конкурента. В конце 2021 года компания выпустила OLED-модель консоли с различными улучшениями, но всё же это не некстген.

Из крупных релизов в этом году у Nintendo заявлен только сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild.