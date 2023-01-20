Глава Intel: микрочипы скоро станут важнее нефти и газа

Глава Intel Пат Гелсингер в беседе с журналистами на экономическом форуме в Давосе заявил, что компьютерные чипы уже становятся важнее, чем нефть, газ и другое энергетическое сырьё.
По его словам, каждый аспект существования в современном мире становится цифровым, привязанным к полупроводникам. Поэтому в дальнейшем геополитика будет определяться не нефтяными резервами — более важную роль будет играть расположение фабрик по производству чипов.
Гелсингер подчеркнул, что производство и транспортировка полупроводников и микрочипов должны быть максимально защищены от всех внешних факторов. Он отметил, что дефицит полупроводников на фоне пандемии COVID-19 и других потрясений в мире наглядно показал важность защиты производства.
Топ-менеджер также заявил, что строительство новых фабрик по производству микрочипов в Европе и США может занять целых 10–15 лет. Но это необходимый процесс, который поможет в будущем не быть привязанными к логистическим проблемам стран Азии, которые давно доминируют на рынке.
Он уверен, что США и Европе необходимо объединить усилия, чтобы выйти на уровень производства Тайваня, Китая и других стран Азии. Сейчас на Западе производится лишь 20% от мирового оборота полупроводников.
При этом азиатские компании вроде TSMC, Samsung и SK Hynix увеличивают свои мощности именно на территории США. Европейский союз, в свою очередь, только планирует увеличить производство чипов лишь к 2030 году. А не менее технологичная Япония вознамерилась перейти на производство 2-нм процессоров к 2027 году.
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