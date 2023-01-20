Инсайдеры рассказали о главных нововведениях Genshin Impact в патче 3.5
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Известная группа инсайдеров Genshin Intel, члены которой принимают участие в закрытом тестировании Genshin Impact, сообщила о наиболее вероятных изменениях игры в патче 3.5 — его выход намечен на 1 марта.
В новой версии Genshin Impact появятся два недавно анонсированных персонажа, Дехью и Мика. Кроме того, станет доступна новая сюжетная глава с участием Дайнслейфа и Кэйи.
Разработчики также планируют добавить встречу с Фарузан, обновлённый ивент Праздник ветряных цветов и несколько событий, уже доступных ранее.
Другой инсайдер показал возможное оружие, которое появится в обновлении 3.5, — два двуручных меча.
Фото: ambr.top / Ветерок Монштадта
Обновление 3.4 для Genshin Impact вышло 18 января. Следующий крупный патч будет доступен с 1 марта.
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