Инсайдеры рассказали о главных нововведениях Genshin Impact в патче 3.5

Известная группа инсайдеров Genshin Intel, члены которой принимают участие в закрытом тестировании Genshin Impact, сообщила о наиболее вероятных изменениях игры в патче 3.5 — его выход намечен на 1 марта.

В новой версии Genshin Impact появятся два недавно анонсированных персонажа, Дехью и Мика. Кроме того, станет доступна новая сюжетная глава с участием Дайнслейфа и Кэйи.

Новость по теме Авторы Genshin Impact представили двух новых персонажей — Дехью и Мику

Разработчики также планируют добавить встречу с Фарузан, обновлённый ивент Праздник ветряных цветов и несколько событий, уже доступных ранее.

Другой инсайдер показал возможное оружие, которое появится в обновлении 3.5, — два двуручных меча.

Фото: ambr.top / Ветерок Монштадта

Обновление 3.4 для Genshin Impact вышло 18 января. Следующий крупный патч будет доступен с 1 марта.