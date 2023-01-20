Герой Рассела Кроу не появится в «Гладиаторе 2»

Рассел Кроу подтвердил, что его герой Максимус не появится в «Гладиаторе 2», действие которого происходит через много лет после смерти протагониста оригинального фильма. При этом Максимус будет играть важное значение в истории сиквела — он спас того, кто стал главным героем продолжения.

Кроу при этом держит плотную связь с Риддли Скоттом, поэтому он в курсе сюжета и главной драмы сиквела. Напомним: на главную роль в «Гладиаторе 2» утвердили молодого, набирающего популярность актёра Пола Мескаля.

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Пол сыграет взрослого Луция, племянника императора Коммода. Остальные подробности сюжета авторы пока держат в секрете.

Когда именно выйдет продолжение, неизвестно, однако его точно не стоит ждать в 2023 году. Скорее всего, премьера состоится в 2024-м, если всё пойдёт по плану.

«Гладиатор» — культовый фильм Ридли Скотта, рассказывающий историю отважного генерала, ставшего рабом. Лента вышла в 2000 году и завоевала пять «Оскаров», включая главные призы за лучший фильм и лучшую мужскую роль (Рассел Кроу).