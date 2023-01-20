Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 — крупнейшее DLC в истории создателей «Ведьмака»

Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 станет самым масштабным DLC в истории студии CD Prolekt RED. В этом в интервью изданию Parkiet признался специалист компании по связям с инвесторами Марек Бугдол.

Бугдол подчеркнул, что работа над этим огромным дополнением идёт строго по плану. Авторы планируют выпустить его уже в этом году, но точная дата релиза до сих пор неизвестна. Они надеются, что Phantom Liberty привлечёт не только фанатов и знакомых с игрой Cyberpunk 2077, но и тех, кто в неё ни разу не играл.

Phantom Liberty выйдет только на ПК, PS5 и Xbox Series, оставив в стороне прошлые консоли. Ранее стало известно, что это расширение станет для Cyberpunk 2077 единственным. Изначально их планировалось больше, но авторы изменили свои планы.