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Джон Сина станет лицом WWE 2K23. Игра может выйти весной

Джон Сина станет лицом WWE 2K23. Игра может выйти весной
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По данным известного инсайдера и датамайнера под ником Aggiornamenti Lumia, файтинг WWE 2K23 выйдет 17 марта 2023 года на консолях и ПК. Обложку новой части реслинг-серии украсит боец и актёр Джон Сина, наиболее известный по главной роли в супергеройском сериале «Миротворец».

Обложка игры WWE 2K23

WWE 2K22 вышла в марте 2022 года для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и на ПК. Игру разработала студия Visual Concepts, а издателем традиционно выступила 2K Sports. Кто занимается новой частью, пока неизвестно.

Недавно коллега Джона Сины – наиболее известный по роли Дракса в «Стражах Галактики» Дэйв Батиста – заявил, что он благодарен Marvel, однако их общему пути скоро придёт конец. Актёр вновь исполнит роль Дракса Разрушителя в «Стражах Галактики 3», а затем он отправится покорять новые вершины.

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Заглавное фото: Warner Bros. Television Studios

Источник: «Чемпионат»

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