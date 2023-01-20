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«Союзмультфильм» требует от магазинов убрать контрафактных Чебурашек

«Союзмультфильм» требует от магазинов убрать контрафактных Чебурашек
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«Союзмультфильм» потребовал от Ozon и Wildberries убрать с «полок» контрафактных Чебурашек, которые заполонили маркетплейсы на фоне успеха фильма о милом ушастом существе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

Фото: Wildberries

Статус наших классических персонажей, являющихся частью культурного наследия, должен оставаться на высоком уровне. Любое использование образов должно происходить в рамках действующего законодательства. Такой подход позволяет избежать произвольных визуальных трактовок и интеграций героев знаменитых анимационных фильмов.
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«Союзмультфильм» отметил, что при работе с партнёрами он «внимательно относится к контексту сотрудничества, не допуская возможных смысловых и визуальных искажений». За год мониторинга киностудия выявила более 6 тыс. случаев незаконного использования популярных анимационных образов компаниями по всей России.

Картина «Чебурашка» уже собрала более 4,5 млрд рублей. Лента стартовала в прокате 1 января. Она уже стала самым кассовым фильмом в истории России, обогнав даже «Аватара» Джеймса Кэмерона.

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