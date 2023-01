Сериал The Last of Us показал лучший дебют HBO в Латинской Америке

Первый эпизод сериала The Last of Us стал лучшим дебютом среди зрителей HBO Max в Латинской Америке. Шоу обошло второй сезон «Эйфории» и «Дом Дракона». Об этом сообщили журналисты бразильского CNN.

Вторая серия постапокалиптической драмы по мотивам одноимённой игры выходит 22 января. Авторы уже презентовали изображения из этого эпизода.

Недавно также стало известно, что благодаря популярности шоу на сервисе Spotify музыкальный трек Never Let Me Down Again от британской группы Depeche Mode стали слушать в США на 520% чаще, чем раньше. Всё из-за того, что композиция прозвучала в первом эпизоде шоу.

Шоу The Last of Us стартовало в HBO Max с субтитрами на русском языке, но в России сериал официально не вышел.