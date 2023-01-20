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Сериал The Last of Us показал лучший дебют HBO в Латинской Америке

Сериал The Last of Us показал лучший дебют HBO в Латинской Америке
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Первый эпизод сериала The Last of Us стал лучшим дебютом среди зрителей HBO Max в Латинской Америке. Шоу обошло второй сезон «Эйфории» и «Дом Дракона». Об этом сообщили журналисты бразильского CNN.

Вторая серия постапокалиптической драмы по мотивам одноимённой игры выходит 22 января. Авторы уже презентовали изображения из этого эпизода.

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Недавно также стало известно, что благодаря популярности шоу на сервисе Spotify музыкальный трек Never Let Me Down Again от британской группы Depeche Mode стали слушать в США на 520% чаще, чем раньше. Всё из-за того, что композиция прозвучала в первом эпизоде шоу.

Шоу The Last of Us стартовало в HBO Max с субтитрами на русском языке, но в России сериал официально не вышел.

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