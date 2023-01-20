Вышел тизер второго сезона мультсериала «Непобедимый» от Amazon
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Amazon выпустила первый тизер второго сезона «Непобедимого» — продолжения популярного супергеройского мультсериала. В ролике показали, как главный герой, 17-летний подросток Марк Грейсон, проводит время в кафе вместе со своим знакомым-инопланетянином.
Второй сезон мультсериала «Непобедимый» выйдет в конце 2023 года. Точную дату релиза и количество эпизодов объявят позже. Тем временем Amazon уже продлил мультсериал на третий сезон.
«Непобедимый» рассказывает про жизнь школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Прямо на свой день рождения герой обнаруживает в себе суперсилы и начинает тренироваться со своим папой, постепенно осознавая, что он не тот, кем себя считает.
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