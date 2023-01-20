Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Windows 11 обновили микшер — это копия популярной утилиты EarTrumpet

В Windows 11 обновили микшер — это копия популярной утилиты EarTrumpet
Комментарии

Разработчики из Microsoft обновили в тестовой сборке Windows 11 Build 25281 микшер громкости. Оказалось, что он очень похож на утилиту регулировки громкости EarTrumpet. Это заметили многие пользователи операционной системы, а также журналисты издания The Verge и авторы приложения.

EarTrumpet в 2018 году разработали Рафаэль Ривера и бывший инженер Microsoft Дэйв Амента. Их программа стала крайне популярной среди пользователtй Windows — люди отмечают, что ей очень удобно пользоваться, регулируя громкость каждого запущенного приложения.

Микшер громкости в Windows 11 Build 25281

Микшер громкости в Windows 11 Build 25281

Фото: Microsoft

Ривера в своём «твиттере» шутя отметил, что Microsoft начинает догонять его утилиту по уровню функционала. При этом программист не стал обвинять компанию в плагиате. А редактор The Verge подчеркнул, что EarTrumpet всё равно в пользовании комфортнее, чем микшер в Windows 11.

Когда Microsoft добавит новый микшер в стандартные сборки Windows 11, пока неизвестно.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023