В Windows 11 обновили микшер — это копия популярной утилиты EarTrumpet

Разработчики из Microsoft обновили в тестовой сборке Windows 11 Build 25281 микшер громкости. Оказалось, что он очень похож на утилиту регулировки громкости EarTrumpet. Это заметили многие пользователи операционной системы, а также журналисты издания The Verge и авторы приложения.

EarTrumpet в 2018 году разработали Рафаэль Ривера и бывший инженер Microsoft Дэйв Амента. Их программа стала крайне популярной среди пользователtй Windows — люди отмечают, что ей очень удобно пользоваться, регулируя громкость каждого запущенного приложения.

Микшер громкости в Windows 11 Build 25281 Фото: Microsoft

Ривера в своём «твиттере» шутя отметил, что Microsoft начинает догонять его утилиту по уровню функционала. При этом программист не стал обвинять компанию в плагиате. А редактор The Verge подчеркнул, что EarTrumpet всё равно в пользовании комфортнее, чем микшер в Windows 11.

Когда Microsoft добавит новый микшер в стандартные сборки Windows 11, пока неизвестно.