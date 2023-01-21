26-й сезон «Южного парка» стартует в феврале

Comedy Central выпустил тизер 26-го сезона культового сериала «Южный парк», объявив дату его старта. Премьера продолжения состоится на канале 8 февраля, после этого новый сезон доберётся и до онлайн-кинотеатров.
Пока неизвестно, сколько эпизодов войдёт в 26-й сезон. В 25-й вошли шесть серий и два спецвыпуска — они выходили на стриминговом сервисе Paramount+. Само шоу уже официально продлено до 30-го сезона — об этом корпорация ViacomCBS сообщала ещё в августе 2021 года.
В декабре прошлого года стало известно, что создатели «Южного парка» Трей Паркер и Мэтт Стоун привлекли $ 20 млн на развитие Deep Voodoo. Эта студия визуальных эффектов принадлежит Трею и Мэтту, в ней давние партнёры занимаются развитием дипфейк-технологий.
Ранее развитием студии Паркер и Стоун занимались собственными силами — через свою компанию Park County. Вложенные в Deep Voodoo средства помогут ускорить развитие дипфейк-технологий и значительно снизить стоимость спецэффектов в кинематографе и других медиа.
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