26-й сезон «Южного парка» стартует в феврале

Comedy Central выпустил тизер 26-го сезона культового сериала «Южный парк», объявив дату его старта. Премьера продолжения состоится на канале 8 февраля, после этого новый сезон доберётся и до онлайн-кинотеатров.

Пока неизвестно, сколько эпизодов войдёт в 26-й сезон. В 25-й вошли шесть серий и два спецвыпуска — они выходили на стриминговом сервисе Paramount+. Само шоу уже официально продлено до 30-го сезона — об этом корпорация ViacomCBS сообщала ещё в августе 2021 года.

В декабре прошлого года стало известно, что создатели «Южного парка» Трей Паркер и Мэтт Стоун привлекли $ 20 млн на развитие Deep Voodoo. Эта студия визуальных эффектов принадлежит Трею и Мэтту, в ней давние партнёры занимаются развитием дипфейк-технологий.

Ранее развитием студии Паркер и Стоун занимались собственными силами — через свою компанию Park County. Вложенные в Deep Voodoo средства помогут ускорить развитие дипфейк-технологий и значительно снизить стоимость спецэффектов в кинематографе и других медиа.