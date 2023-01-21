В Сеть слили 138 страниц шикарного артбука Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»

Один из пользователей Reddit выложил в Сеть фотографии 138-страничного артбука по игре Hogwarts Legacy, события которой развернутся в мире «Гарри Поттера». На страницах артбука — различные концепты и иллюстрации к игре.
Реддитор сфотографировал страницы в высоком разрешении. Поэтому любой желающий может не только полюбоваться артами, но и прочитать размещённую на страницах информацию, чтобы узнать некоторые подробности о миссиях, персонажах и локациях, которые будут в игре.
Страницы из артбука по игре Hogwarts Legacy
Фото: Avalanche Software
Фото: Avalanche Software
Фото: Avalanche Software
Фото: Avalanche Software
Фото: Avalanche Software
Фото: Avalanche Software
Фото: Avalanche Software
Фото: Avalanche Software
WB Games выпустила кинематографический трейлер Hogwarts Legacy, который напоминает о скором релизе ролевого экшена. В ролике нет сюжетных спойлеров — мы лишь видим, как сова из Хогвартса отправляется на поиски главного героя с приглашением в школу магии.
Игра выходит 10 февраля (7-го числа для покупателей премиального издания) на ПК, PS5 и Xbox Series. 4 апреля ожидается запуск на PS4 и Xbox One, а 25 июля — на Nintendo Switch. На прохождение сюжета уйдёт около 35 часов, а на полное прохождение — около 70-75 часов.
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