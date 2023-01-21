В ремейке Dead Space будет одно важное отличие от оригинала
Поделиться
Портал ExoPhase обнародовал список достижений для ремейка культового космического хоррора Dead Space.
Далее в новости есть небольшой спойлер. Будьте внимательны.
Большая часть ачивок идентична трофеям оригинальной игры. Кроме одной — она называется «Воссоединение». Согласно этому достижению, в переосмыслении будет вторая концовка, которой не было в оригинальном хорроре. При этом что нужно будет сделать для открытия альтернативного финала, пока неизвестно.
Оригинальная Dead Space вышла в 2008 году. Разработкой её ремейка занимается студия EA Motive. Релиз состоится уже 27 января на ПК, PS5 и Xbox Series. В игре не будет поддерживаться русский язык — даже субтитры не переведут. Это связано с санкциями против России.
Комментарии
- 21 января 2023
-
14:58
-
14:26
-
13:46
-
13:23
-
12:53
-
12:21
-
02:07
- 20 января 2023
-
21:27
-
20:54
-
20:23
-
20:16
-
20:14
-
19:35
-
18:56
-
18:26
-
17:38
-
17:01
-
16:28
-
16:21
-
16:07
-
15:59
-
15:27
-
15:23
-
15:14
-
14:58
-
14:24
-
14:21
-
14:01
-
13:31
-
13:20
-
13:03
-
12:42
-
12:35
-
11:51
-
11:16
Партнерский контент