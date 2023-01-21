«Телеграм» признали иностранной платформой. В мессенджере закроют денежные переводы

Роскомнадзор юридически признал мессенджер «Телеграм» иностранной платформой. Поэтому ряд российских банков лишится возможности передавать через платформу платёжные документы и персональные данные при предоставлении услуг.
Согласно поправкам к закону «Об информации», которые приняли в 2022-м, ограничения против чат-банков вступят в силу 1 марта текущего года. Помимо «Телеграма», возможности осуществлять денежные переводы лишатся и другие признанные Роскомнадзором иностранные мессенджеры. Различные российские структуры не смогут передавать через эти платформы любую информацию, которая касается платежей и персональных данных.
Многие российские финансовые организации начали предоставлять услуги онлайн-банкинга внутри «Телеграма» и других мессенджеров из-за санкций США, которые закрыли приложения многих отечественных банков в App Store и Google Play.
По данным одного из экспертов, Роскомнадзор может позволить российским банкам предоставлять услуги через «Телеграм». Но только при одном условии — подобные сервисы будут работать на собственных серверах.
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