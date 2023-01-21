Нейросеть «отправила» героев «Папиных дочек» в мрачный мир Bloodborne

Блогер под ником Максиw с помощью нейросети Niji Journey изобразил центральных героев знаменитого сериала «Папины дочки» в образах персонажей из культовой игры Bloodborne.

Максиw отметил, что сложнее всего было сделать жительницей Ярнама Машу, а проще всего — Галину Сергеевну.

Сложнее всего было делать Машу — сетка не хотела перенимать черты лица. На неё ушло более 10 попыток. Женю нейросеть видела во всех вариациях и при разных исходниках в мужском роде, потому что в первом сезоне она была пацанкой. А легче всего — Галину Сергеевну, ибо типаж.

Герои сериала «Папины дочки» в образах персонажей из Bloodborne

Маша — горожанка

Фото: СТС

Фото: Максиw

Даша — ворон-охотник

Фото: СТС

Фото: Максиw

Галина Сергеевна — клирик

Фото: СТС

Фото: Максиw

Женя — рыцарь Кейнхёрста

Фото: СТС

Фото: Максиw

Пуговка — девочка со шкатулкой

Фото: СТС

Фото: Максиw

Папа — глава церкви исцеления

Фото: СТС

Фото: Максиw

Полежайкин — охотник на нечистокровных

Фото: СТС

Фото: Максиw

Бабушка (по сюжету она разводила пауков) — один из боссов в Bloodborne

Фото: СТС

Фото: Максиw

Телеканал СТС и онлайн-кинотеатр START в начале этого года объявили о разработке нового сезона «Папиных дочек». Отмечается, что продолжение выйдет «уже скоро».