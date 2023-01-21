Джеймс Кэмерон в восторге от индийского боевика RRR. Он зовёт автора в Голливуд
Поделиться
Индийский экшен «RRR: Рядом ревёт революция» стал одним из ярчайших кинооткрытий прошлого года. Картину искренне полюбили целый ряд киноделов, а также знаменитый геймдизайнер Хидео Кодзима. Оказалось, что от ленты С.С. Раджамули в полном восторге режиссёр Джеймс Кэмерон.
Кэмерон и Раджамули недавно встретились после церемонии вручения премии «Золотой глобус» и пообщались. Автор «Аватаров», «Титаника», «Терминатора» и других культовых блокбастеров заявил, что «RRR: Рядом ревёт революция» его сильно впечатлил.
Удивительно наблюдать за взаимодействием персонажей Раджамули. И видеть мотивацию героев, а также сюжетные повороты и их искреннюю дружбу. Это очень сильно.
Джеймс также попросил Раджамули поработать с ним в Голливуде. Индийский режиссёр был потрясён реакцией Кэмерона на его картину, но пока на его просьбу снять что-то в США никак не отреагировал.
Великий Джеймс Кэмерон смотрел RRR. Ему так понравилось, что он решил пересмотреть его со своей женой Сьюзи.
С.С. Раджамули и Джеймс Кэмерон на «Золотом глобусе»
Фото: «Твиттер»
Фото: «Твиттер»
«RRR: Рядом ревёт революция» вышел в марте 2022 года. Это самый дорогой фильм в истории индийского кинематографа — его бюджет составляет $ 70 млн, а сборы превысили $ 150 млн. Картина доступна и в России — её можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD». Экшен был принят аудиторией крайне тепло. На агрегаторе Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 93% от критиков и 94% от зрителей.
Комментарии
- 21 января 2023
-
16:24
-
15:39
-
14:58
-
14:26
-
13:46
-
13:23
-
12:53
-
12:21
-
02:07
- 20 января 2023
-
21:27
-
20:54
-
20:23
-
20:16
-
20:14
-
19:35
-
18:56
-
18:26
-
17:38
-
17:01
-
16:28
-
16:21
-
16:07
-
15:59
-
15:27
-
15:23
-
15:14
-
14:58
-
14:24
-
14:21
-
14:01
-
13:31
-
13:20
-
13:03
-
12:42
-
12:35
Партнерский контент