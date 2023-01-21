Джеймс Кэмерон в восторге от индийского боевика RRR. Он зовёт автора в Голливуд

Индийский экшен «RRR: Рядом ревёт революция» стал одним из ярчайших кинооткрытий прошлого года. Картину искренне полюбили целый ряд киноделов, а также знаменитый геймдизайнер Хидео Кодзима. Оказалось, что от ленты С.С. Раджамули в полном восторге режиссёр Джеймс Кэмерон.

Кэмерон и Раджамули недавно встретились после церемонии вручения премии «Золотой глобус» и пообщались. Автор «Аватаров», «Титаника», «Терминатора» и других культовых блокбастеров заявил, что «RRR: Рядом ревёт революция» его сильно впечатлил.

Удивительно наблюдать за взаимодействием персонажей Раджамули. И видеть мотивацию героев, а также сюжетные повороты и их искреннюю дружбу. Это очень сильно.

Джеймс также попросил Раджамули поработать с ним в Голливуде. Индийский режиссёр был потрясён реакцией Кэмерона на его картину, но пока на его просьбу снять что-то в США никак не отреагировал.

Великий Джеймс Кэмерон смотрел RRR. Ему так понравилось, что он решил пересмотреть его со своей женой Сьюзи.

С.С. Раджамули и Джеймс Кэмерон на «Золотом глобусе»

Фото: «Твиттер»

Фото: «Твиттер»

«RRR: Рядом ревёт революция» вышел в марте 2022 года. Это самый дорогой фильм в истории индийского кинематографа — его бюджет составляет $ 70 млн, а сборы превысили $ 150 млн. Картина доступна и в России — её можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD» . Экшен был принят аудиторией крайне тепло. На агрегаторе Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 93% от критиков и 94% от зрителей.