Слух: Microsoft провела концерт Стинга — за сутки до увольнения 10 000 сотрудников

Журналисты The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, утверждают, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе Microsoft организовала закрытое выступление певца Стинга. Концерт прошёл за сутки до массового сокращения сотрудников корпорации.

Вместе с выступлением Стинга корпорация устроила закрытое мероприятие, посвящённое «устойчивому развитию». В нём приняли участие около 50 топ-менеджеров Microsoft, включая высшее руководство.

По данным журнала Fortune со ссылкой на агентство по бронированию билетов AAE Music, частный концерт Стинга стоит $ 500 тыс. При этом неизвестно, сколько Microsoft заплатила знаменитому музыканту. Сотрудники корпорации, по данным WSJ, посчитали проведение подобного ивента перед массовыми сокращениями дурным тоном.

Многие пользователи соцсетей на фоне этих слухов начали массово критиковать компанию за такое поведение. Microsoft объявила о сокращении более 10 тыс. сотрудников 18 января. Глава корпорации Сатья Наделла заявил, что это очень тяжёлое, но вынужденное решение.