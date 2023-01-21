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Трейлер третьего сезона «Мандалорца» поставил абсолютный рекорд для «Звёздных войн»

Трейлер третьего сезона «Мандалорца» поставил абсолютный рекорд для «Звёздных войн»
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Недавно Disney презентовал полноценный трейлер третьего сезона нашумевшего приключенческого сериала «Мандалорец», события которого разворачиваются во вселенной «Звёздных войн». Оказалось, что ролик поставил новый рекорд всей франшизы, собрав целых 83,5 млн просмотров за первые 24 часа с момента его дебюта.

Трейлер третьего сезона сериала «Мандалорец»

Предыдущий рекорд среди проектов по «Звёздным войнам» поставил трейлер мини-сериала «Оби-Ван Кеноби». Трейлер посмотрели 58 млн раз за первые 24 часа.

Сюжет нового сезона «Мандалорца» расскажет о том, как Мандо и Грогу отправятся на родную планету первого — Мандалор. Все ключевые персонажи вернутся к своим ролям.

Известно, что шоураннер Джон Фавро уже работает над сценарием к четвёртому сезону. Третий сезон стартует с 1 марта в сервисе Disney+, который, к сожалению, не работает в России.

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