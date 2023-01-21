Один из польских сайтов могут закрыть в России — из-за игры про выращивание марихуаны

Польский сайт Gamepressure могут заблокировать на территории России. Об этом сообщил портал GRYOnline, которому принадлежит этот ресурс. По словам его администраторов, Роскомнадзор прислал им несколько уведомлений о возможной блокировке на территории РФ. Причина — на сайте есть гайды по выращиванию и продаже марихуаны — только не в реальности, а в игре Weedcraft Inc.

По заверению владельцев GRYOnline, Роскомнадзор буквально завалил их уведомлениями с угрозой «отключения» от России. Напомним, ведомство блокировало в РФ известный агрегатор оценок Metacritic — тоже из-за этой игры.

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На момент написания этой новости Gamepressure всё ещё открывается в России. Есть вероятность, что уведомления, полученные администраторами сайта, фейковые. 18 января Роскомнадзор сообщал о волне фальшивых сообщений от имени ведомства. Они приходили с адресов i.strelets@rkn.gov.ru и ones@rkn.gov.ru.