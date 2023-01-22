Видео: в Genshin Impact уже отмечают Праздник морских фонарей
Поделиться
HoYoverse презентовала видео, посвящённое Празднику морских фонарей, который уже идёт в рамках ивента «Ночная гармония струн» в игре Genshin Impact. Событие предлагает игрокам новую сюжетную ветку, различные мини-игры и возможность добавить в отряд любого четырёхзвёздного героя из Ли Юэ.
Небо осветили тысячи огоньков, в одном мгновении слились тысячи сновидений. Пусть этот сон длится вечно, и мы однажды соберёмся вновь.
Ивент уже в самом разгаре, а завершится он 6 февраля. В нём могут принять участие все пользователи всех платформ, на которых доступна Genshin Impact.
18 января клиент онлайн-игры Genshin Impact был обновлён до версии 3.4. Большой патч добавил двух персонажей, новую область на карте и оружие, а также серию игровых событий. Часть контента доступна пользователям уже сейчас, остальное будет открываться по ходу шестинедельного патча до 1 марта.
Новость по темеВ Genshin Impact вышло обновление 3.4 с Аль-Хайтамом и Яо Яо
Комментарии
- 22 января 2023
-
13:58
-
13:38
-
13:11
-
12:32
- 21 января 2023
-
18:57
-
18:46
-
18:17
-
17:57
-
17:18
-
16:24
-
15:39
-
14:58
-
14:26
-
13:46
-
13:23
-
12:53
-
12:21
-
02:07
- 20 января 2023
-
21:27
-
20:54
-
20:23
-
20:16
-
20:14
-
19:35
-
18:56
-
18:26
-
17:38
-
17:01
-
16:28
-
16:21
-
16:07
-
15:59
-
15:27
-
15:23
-
15:14
Партнерский контент