Поп-культурный феномен: «Чебурашка» заработал рекордные 5 млрд рублей

Сборы семейного российского фильма «Чебурашка» перевалили отметку 5 млрд рублей! Буквально два дня назад было известно о сборах в 4,5 млрд рублей. Получается, что за пятницу и субботу лента Дмитрия Дьяченко заработала более 500 млн. рублей.
«Чебурашка» — первая картина в истории наблюдений, которая смогла собрать более 5 млрд. До этого фильм стал первым в истории российского проката, которому удалось заработать более 4 млрд.
Фото: ЕАИС
Таким образом, у ленты есть все шансы собрать и 6 млрд. «Чебурашка» — семейный фильм, снятый Дмитрием Дьяченко, который поставил трилогию «Последний богатырь». По большей части эта картина — ремейк культового советского мультфильма, основанного на произведениях Эдуарда Успенского.
«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории России, обогнав даже «Аватар» Джеймса Кэмерона.
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