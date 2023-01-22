Поп-культурный феномен: «Чебурашка» заработал рекордные 5 млрд рублей

Сборы семейного российского фильма «Чебурашка» перевалили отметку 5 млрд рублей! Буквально два дня назад было известно о сборах в 4,5 млрд рублей. Получается, что за пятницу и субботу лента Дмитрия Дьяченко заработала более 500 млн. рублей.

«Чебурашка» — первая картина в истории наблюдений, которая смогла собрать более 5 млрд. До этого фильм стал первым в истории российского проката, которому удалось заработать более 4 млрд.

Фото: ЕАИС

Напомним, «Чебурашка» обошёлся студии Yellow, Black and White, платформе Start, «Союзмультфильму» и телеканалам «Россия 1» и СТС в 850 млн рублей.

Таким образом, у ленты есть все шансы собрать и 6 млрд. «Чебурашка» — семейный фильм, снятый Дмитрием Дьяченко, который поставил трилогию «Последний богатырь». По большей части эта картина — ремейк культового советского мультфильма, основанного на произведениях Эдуарда Успенского.

«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории России, обогнав даже «Аватар» Джеймса Кэмерона.