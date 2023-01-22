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Слух: в игре по «Звёздным войнам» от Respawn будет полноценный мультиплеер

Слух: в игре по «Звёздным войнам» от Respawn будет полноценный мультиплеер
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Respawn ищет старшего инженера-программиста с опытом создания мультиплеера. Многие инсайдеры, увидев эту вакансию, предположили, что в новой игре студии по «Звёздным войнам» будет соревновательный режим. Ранее сообщалось, что этот проект от авторов Titamfall и Apex Legends предложит только сольный режим.

Анонс нового шутера по вселенной «Звёздных войн» состоялся в прошлом году. Подробности об игре и дата её выхода пока неизвестны. Сейчас Respawn продолжает трудиться над приключением Star Wars Jedi: Survivor — оно поступит в продажу 17 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. В России игра официально не выйдет.

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В начале месяца в интервью изданию Game Informer актёр Камерон Монахэн, который вернулся в Star Wars Jedi: Survivor к роли джедая, заявил, что очень хочет, чтобы новое приключение понравилось не только фанатам вселенной «Звёздные войны», но и тем, кто не интересуется культовым миром Джорджа Лукаса.

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