Слух: в игре по «Звёздным войнам» от Respawn будет полноценный мультиплеер

Respawn ищет старшего инженера-программиста с опытом создания мультиплеера. Многие инсайдеры, увидев эту вакансию, предположили, что в новой игре студии по «Звёздным войнам» будет соревновательный режим. Ранее сообщалось, что этот проект от авторов Titamfall и Apex Legends предложит только сольный режим.
Анонс нового шутера по вселенной «Звёздных войн» состоялся в прошлом году. Подробности об игре и дата её выхода пока неизвестны. Сейчас Respawn продолжает трудиться над приключением Star Wars Jedi: Survivor — оно поступит в продажу 17 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. В России игра официально не выйдет.
В начале месяца в интервью изданию Game Informer актёр Камерон Монахэн, который вернулся в Star Wars Jedi: Survivor к роли джедая, заявил, что очень хочет, чтобы новое приключение понравилось не только фанатам вселенной «Звёздные войны», но и тем, кто не интересуется культовым миром Джорджа Лукаса.
- 22 января 2023
-
15:45
-
15:03
-
14:34
-
13:58
-
13:38
-
13:11
-
12:32
- 21 января 2023
-
18:57
-
18:46
-
18:17
-
17:57
-
17:18
-
16:24
-
15:39
-
14:58
-
14:26
-
13:46
-
13:23
-
12:53
-
12:21
-
02:07
- 20 января 2023
-
21:27
-
20:54
-
20:23
-
20:16
-
20:14
-
19:35
-
18:56
-
18:26
-
17:38
-
17:01
-
16:28
-
16:21
-
16:07
-
15:59