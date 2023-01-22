Слух: Redfall в Европе будут продавать за «баснословные» € 80

Инсайдер под ником billbil-kun уверяет, что масштабный кооперативный боевик Redfall от студии Arkane будет стоить в Европе не 60 и не 70, а целых € 80 — это касается версии для консолей Xbox Series. Инсайдер отмечает, что для обновления проекта до делюкс-версии игрокам нужно будет сверху доплатить ещё € 30.
В декабре 2022-го компания объявляла о повышении цен на игры своих внутренних студий до $ 70 (ранее они продавались за $ 60).
В начале января креативный директор Redfall Рикардо Бэр и геймдизайнер Харви Смит заявили, что игра не будет похожа на шутер Left 4 Dead. По их словам, у боевика больше общего с экшенами Far Cry и S.T.A.L.K.E.R.
По словам авторов, в Redfall будет большой открытый мир, доступный для свободного исследования. В игре также будет хаб, где пользователи смогут брать сюжетные и побочные задания. После релиза мистического шутера студия Arkane планирует вернуться к разработке игр с более закрытыми локациями.
Redfall выйдет в 2023 году только на Xbox и ПК — на PlayStation она не заглянет. Игра с первого дня войдёт в сервис Game Pass. По слухам, релиз запланирован на грядущий май.
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