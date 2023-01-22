Глава Microsoft получил к зарплате прибавку в 10% — прямо перед волной увольнений

На этой неделе Microsoft объявила о масштабных сокращениях — компания увольняет около 10 тыс. сотрудников. По слухам, корпорация незадолго до этого провела для топ-менеджеров закрытый концерт певца Стинга. Выяснился и один любопытный факт — глава компании Сатья Наделла по итогам прошлого года получил на 10% больше денег, чем в 2021-м. И это прямо перед волной увольнений.

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Согласно финансовому отчёту Microsoft, Наделла получил $ 2,5 млн в виде зарплаты и $ 54,95 млн бонусами. По заверению журналистов издания MarketWatch — это на 10% больше, чем в 2021 году. Также выяснилось, что Сатья Наделла в 2022-м заработал в 289 раз больше, чем среднестатистический сотрудник корпорации.

Ещё известно, что финансовый директор Microsoft Эми Худ в 2022-м «сколотил» более $ 26 млн, а вице-председатель и президент Брэдфорд Смит — более $ 23 млн. Все топ-менеджеры компании дополнительно получат около $ 11 млн.

Одна из причин волны сокращений — огромный рост штата в период пандемии. С 2019-го по 2022-й штат компании увеличился со 144 тыс. до 221 тыс. Даже после увольнения в Microsoft останется порядка 210 тыс. человек, что всё равно больше, чем было в 2021 году (181 тыс.).