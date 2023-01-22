Сборы «Аватара 2» перевалили за $ 2 млрд. Фильм скоро уделает «Войну бесконечности»

В эти выходные сборы фильма «Аватар: Путь воды» преодолели отметку в $ 2 млрд. Для достижения такого результата фильму потребовалось на семь дней меньше, чем первой части более 10 лет назад. Уже на следующей неделе сиквел должен обогнать «Мстителей: Войну бесконечности» и уверенно занять пятое место топа самых кассовых фильмов в истории кинематографа.

В этот уикенд «Путь воды» собрал в мировом прокате около $ 56,3 млн. По оценкам экспертов, общая международная касса приключения составляет $ 1,426 млрд, а общая мировая выручка оценивается в $ 2,024 млрд.

Сегодня также стало известно, что 61% проданных по всему миру билетов на «Аватар: Путь воды» приходится на сеансы в трёхмерном формате. Выручка только от показов в 3D составила $ 1,16 млрд от общих сборов картины.