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«Блондинка», «Морбиус», «Пиноккио»: объявлены номинанты премии «Золотая малина 2023»

«Блондинка», «Морбиус», «Пиноккио»: объявлены номинанты премии «Золотая малина 2023»
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По сложившейся традиции, организаторы премии «Золотая малина 2023» объявили список номинантов среди проектов 2022 года. Больше всего антипремий получили «Блондинка», «Морбиус», «Элвис» и даже «Пиноккио» Роберта Земекиса.

Список номинантов премии «Золотая малина 2023»

Худший фильм

  • «Блондинка»
  • «Доброго траура»
  • «Морбиус»
  • «Пиноккио»
  • «Русалка и дочь короля»

Худший режиссёр

  • Джадд Апатоу — «Пузырь»
  • Колсон Бэйкер, Мод Сан — «Доброго траура»
  • Эндрю Доминик — «Блондинка»
  • Роберт Земекис — «Пиноккио»
  • Даниэль Эспиноса — «Морбиус»

Худшая актриса

  • Райан Кира Армстронг — «Воспламеняющая взглядом»
  • Брайс Даллас Ховард — «Мир Юрского периода: Господство»
  • Дайан Китон — «Мак и Рита»
  • Алисия Сильверстоун — «Рекуин»
  • Кая Скоделарио — «Русалка и дочь короля»

Худший актёр второго плана

  • Пит Дэвидсон — «Доброго траура»
  • Мод Сан — «Доброго траура»
  • Завьер Сэмюэл — «Блондинка»
  • Эван Уильямс — «Блондинка»
  • Том Хэнкс — «Элвис»

Фото: Netflix

Худшая актриса второго плана

  • Адриа Архона — «Морбиус»
  • Лоррейн Бракко — «Пиноккио»
  • Пенелопа Крус — «Код 355»
  • Фань Бинбин — «Код 355» и «Русалка и дочь короля»
  • Мира Сорвино — «Ламборгини: Человек-легенда»

Худший сценарий

  • «Блондинка»
  • «Доброго траура»
  • «Мир Юрского периода: Господство»
  • «Морбиус»
  • «Пиноккио»

Худший ремейк, сиквел или рип-офф

  • «Блондинка»
  • «Воспламеняющая взглядом»
  • «Мир Юрского периода: Господство»
  • «Пиноккио»
  • «365 дней: Этот день» и «Следующие 365 дней»

Худшая экранная пара

  • Колсон Бэйкер, Мод Сан — «Доброго траура»
  • Два реальных героя из порочной сцены в спальне Белого дома — «Блондинка»
  • Том Хэнкс и его латексное лицо (и карикатурный акцент) — «Элвис»
  • Эндрю Доминик и его проблемы с женщинами — «Блондинка»
  • Две части «365 дней»
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Вручение премии «Золотая малина 2023» пройдёт 11 марта.

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