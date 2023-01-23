«Блондинка», «Морбиус», «Пиноккио»: объявлены номинанты премии «Золотая малина 2023»
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По сложившейся традиции, организаторы премии «Золотая малина 2023» объявили список номинантов среди проектов 2022 года. Больше всего антипремий получили «Блондинка», «Морбиус», «Элвис» и даже «Пиноккио» Роберта Земекиса.
Список номинантов премии «Золотая малина 2023»
Худший фильм
- «Блондинка»
- «Доброго траура»
- «Морбиус»
- «Пиноккио»
- «Русалка и дочь короля»
Худший режиссёр
- Джадд Апатоу — «Пузырь»
- Колсон Бэйкер, Мод Сан — «Доброго траура»
- Эндрю Доминик — «Блондинка»
- Роберт Земекис — «Пиноккио»
- Даниэль Эспиноса — «Морбиус»
Худшая актриса
- Райан Кира Армстронг — «Воспламеняющая взглядом»
- Брайс Даллас Ховард — «Мир Юрского периода: Господство»
- Дайан Китон — «Мак и Рита»
- Алисия Сильверстоун — «Рекуин»
- Кая Скоделарио — «Русалка и дочь короля»
Худший актёр второго плана
- Пит Дэвидсон — «Доброго траура»
- Мод Сан — «Доброго траура»
- Завьер Сэмюэл — «Блондинка»
- Эван Уильямс — «Блондинка»
- Том Хэнкс — «Элвис»
Фото: Netflix
Худшая актриса второго плана
- Адриа Архона — «Морбиус»
- Лоррейн Бракко — «Пиноккио»
- Пенелопа Крус — «Код 355»
- Фань Бинбин — «Код 355» и «Русалка и дочь короля»
- Мира Сорвино — «Ламборгини: Человек-легенда»
Худший сценарий
- «Блондинка»
- «Доброго траура»
- «Мир Юрского периода: Господство»
- «Морбиус»
- «Пиноккио»
Худший ремейк, сиквел или рип-офф
- «Блондинка»
- «Воспламеняющая взглядом»
- «Мир Юрского периода: Господство»
- «Пиноккио»
- «365 дней: Этот день» и «Следующие 365 дней»
Худшая экранная пара
- Колсон Бэйкер, Мод Сан — «Доброго траура»
- Два реальных героя из порочной сцены в спальне Белого дома — «Блондинка»
- Том Хэнкс и его латексное лицо (и карикатурный акцент) — «Элвис»
- Эндрю Доминик и его проблемы с женщинами — «Блондинка»
- Две части «365 дней»
Вручение премии «Золотая малина 2023» пройдёт 11 марта.
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