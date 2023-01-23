«Блондинка», «Морбиус», «Пиноккио»: объявлены номинанты премии «Золотая малина 2023»

По сложившейся традиции, организаторы премии «Золотая малина 2023» объявили список номинантов среди проектов 2022 года. Больше всего антипремий получили «Блондинка», «Морбиус», «Элвис» и даже «Пиноккио» Роберта Земекиса.

Список номинантов премии «Золотая малина 2023»

Худший фильм

«Блондинка»

«Доброго траура»

«Морбиус»

«Пиноккио»

«Русалка и дочь короля»

Худший режиссёр

Джадд Апатоу — «Пузырь»

Колсон Бэйкер, Мод Сан — «Доброго траура»

Эндрю Доминик — «Блондинка»

Роберт Земекис — «Пиноккио»

Даниэль Эспиноса — «Морбиус»

Худшая актриса

Райан Кира Армстронг — «Воспламеняющая взглядом»

Брайс Даллас Ховард — «Мир Юрского периода: Господство»

Дайан Китон — «Мак и Рита»

Алисия Сильверстоун — «Рекуин»

Кая Скоделарио — «Русалка и дочь короля»

Худший актёр второго плана

Пит Дэвидсон — «Доброго траура»

Мод Сан — «Доброго траура»

Завьер Сэмюэл — «Блондинка»

Эван Уильямс — «Блондинка»

Том Хэнкс — «Элвис»

Фото: Netflix

Худшая актриса второго плана

Адриа Архона — «Морбиус»

Лоррейн Бракко — «Пиноккио»

Пенелопа Крус — «Код 355»

Фань Бинбин — «Код 355» и «Русалка и дочь короля»

Мира Сорвино — «Ламборгини: Человек-легенда»

Худший сценарий

«Блондинка»

«Доброго траура»

«Мир Юрского периода: Господство»

«Морбиус»

«Пиноккио»

Худший ремейк, сиквел или рип-офф

«Блондинка»

«Воспламеняющая взглядом»

«Мир Юрского периода: Господство»

«Пиноккио»

«365 дней: Этот день» и «Следующие 365 дней»

Худшая экранная пара

Колсон Бэйкер, Мод Сан — «Доброго траура»

Два реальных героя из порочной сцены в спальне Белого дома — «Блондинка»

Том Хэнкс и его латексное лицо (и карикатурный акцент) — «Элвис»

Эндрю Доминик и его проблемы с женщинами — «Блондинка»

Две части «365 дней»

Вручение премии «Золотая малина 2023» пройдёт 11 марта.