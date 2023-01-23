«Это больно, но необходимо». Фил Спенсер — о массовых увольнениях в Microsoft

Несколько часов назад глава Xbox Фил Спенсер разослал сотрудникам Microsoft письмо, в котором пояснил ситуацию с массовыми сокращениями в компании. Копия письма попала к изданию Kotaku, и оно раскрыло его содержание.

Спенсер в письме отметил, что происходящие события в данный момент сложные. Принять решение об увольнении такого количества человек было «больно», но необходимо.

Я уверен в нашем будущем и горжусь тем, что являюсь частью этой команды, но также осознаю, что это сложное время, и я хочу поблагодарить вас за всё, что вы для нас делаете. Это больно, но необходимо.

Напомним, несколько дней назад Microsoft сократила около 10 тыс. сотрудников. Под удар попали и работники игровых подразделений корпорации, включая 343 Industries, работавшей над Halo.