На известном форуме запретили обсуждать Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»
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На известном игровом форуме ResetEra выдвинули запрет на любое обсуждение игры Hogwarts Legacy. Об этом написал один из генеральных менеджеров сайта под ником B-Dubs.
Всё дело в высказываниях автора «Гарри Поттера» Джоан Роулинг против трансгендеров, которые она делала в 2020 году. Более того, к разработке проекта она не имеет никакого отношения, однако в Сети многие откровенно критикуют Роулинг и призывают критиковать игру.
По словам менеджера ResetEra, Роулинг пользуется своей славой и своими деньгами, полученными с продаж книг про Гарри Поттера, чтобы усугубить положение меньшинств в обществе.
После длительного обсуждения мы пришли к решению запретить обсуждать Hogwarts Legacy. Никаких обсуждений игры не будет. Напоминаю, что пользователям нельзя оспаривать решение о запрете. Все появляющиеся публикации об игре будут удаляться.
Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series, а позже доберётся до PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
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