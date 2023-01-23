Джеймс Кэмерон — первый режиссёр с тремя фильмами, собравшими более $ 2 млрд

Вчера стало известно о том, что мировые сборы «Аватара 2» превысили $ 2 млрд. Ожидается, что на следующей неделе картина уверенно обгонит «Мстителей: Войну бесконечности» и займёт пятое место в списке самых кассовых лент в истории.

Снял «Аватар 2», конечно же, Джеймс Кэмерон. Таким образом, постановщик стал первым режиссёром в истории с тремя фильмами, которые собрали больше $ 2 млрд. Предыдущие две ленты – «Титаник» и «Аватар».

«Аватар: Путь воды» теперь точно не завершит франшизу. Кэмерону придётся и дальше развивать эту вселенную. В планах постановщика уже есть как минимум ещё три части франшизы.

Ранее стало известно, что звезда «Игры престолов» сыграет вождя злых на'ви в «Аватаре 3». Выход «Аватара 3» ожидается 20 декабря 2024 года.