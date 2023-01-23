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«Это чертовски страшно». Авторы ремейка Dead Space боятся играть в свою же игру

«Это чертовски страшно». Авторы ремейка Dead Space боятся играть в свою же игру
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К скорому релизу ремейка Dead Space технический директор проекта Дэвид Робиллард поделился своими впечатлениями от хоррора. По его словам, игра получилась настолько страшной, что он не может проходить её по ночам в наушниках.

Я не могу играть в неё по ночам в наушниках. Это чертовски страшно. Всё дело в реализме и общей атмосфере. И суть не только в графике, но в звуке, атмосфере, эффектах и системах, которые будут пугать игрока.

При этом Робиллард признал, что теоретически ремейк Dead Space можно было выпустить на прошлом консольном поколении — на PS4 и Xbox One. Однако конечный результат вышел бы не настолько впечатляющим, каким он получился в итоге.

Ремейк Dead Space выйдет 27 января на ПК, PS5 и Xbox Series.

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