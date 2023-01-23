Актёр озвучки Питера Паркера — про игру «Человек-паук 2»
Поделиться
Про «Человека-паука 2» от Insomniac Games уже давно не было слышно. Недавно актёр Юрий Ловенталь, который озвучил Питера Паркера для «Человека-паука» и Человека-паука: Майлз Моралес», пообщался с журналистом издания ComicBookMovie.
Ловенталь рассказал, что работа над проектом всё ещё идёт. Более того, даже сам Юрий ещё полностью не закончил с игрой. По его словам, тайтл будет потрясающим и очень масштабным.
Мне ещё нужно немного поработать. Это же очень масштабная игра, поэтому я до сих пор над ней работаю. Я не могу раскрыть вам многое, но скажу, что игра потрясающая. С нетерпением жду, когда люди поиграют в неё.
«Человек-паук 2» — одна из самых ожидаемых игр этого года. Релиз экшена запланирован только на PS5.
Комментарии
- 23 января 2023
-
13:02
-
12:48
-
12:35
-
12:07
-
11:35
-
10:58
-
10:40
-
10:00
-
09:27
- 22 января 2023
-
20:52
-
20:07
-
19:21
-
18:07
-
17:27
-
16:55
-
16:10
-
15:45
-
15:03
-
14:34
-
13:58
-
13:38
-
13:11
-
12:32
- 21 января 2023
-
18:57
-
18:46
-
18:17
-
17:57
-
17:18
-
16:24
-
15:39
-
14:58
-
14:26
-
13:46
-
13:23
-
12:53
Партнерский контент