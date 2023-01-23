Актёр озвучки Питера Паркера — про игру «Человек-паук 2»

Про «Человека-паука 2» от Insomniac Games уже давно не было слышно. Недавно актёр Юрий Ловенталь, который озвучил Питера Паркера для «Человека-паука» и Человека-паука: Майлз Моралес», пообщался с журналистом издания ComicBookMovie.

Ловенталь рассказал, что работа над проектом всё ещё идёт. Более того, даже сам Юрий ещё полностью не закончил с игрой. По его словам, тайтл будет потрясающим и очень масштабным.

Мне ещё нужно немного поработать. Это же очень масштабная игра, поэтому я до сих пор над ней работаю. Я не могу раскрыть вам многое, но скажу, что игра потрясающая. С нетерпением жду, когда люди поиграют в неё.

«Человек-паук 2» — одна из самых ожидаемых игр этого года. Релиз экшена запланирован только на PS5.