«Телеграм» впервые обогнал WhatsApp по трафику в России

В 2022 году мессенджер «Телеграм» впервые обогнал WhatsApp по объёму пользовательского трафика. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на крупных мобильных операторов.
В «Вымпелкоме» («Билайн») рассказали, что объём трафика WhatsApp стабилен, «нет ни роста, ни падения». В МТС сообщили, что доля «Телеграма» составляет около 80% и по активности пользователей он обходит WhatsApp.
По данным «МегаФона», «Телеграм» сохраняет лидерские позиции по трафику с марта 2022 года. За две последние недели декабря его доля в общем объёме трафика в мессенджерах достигала 61%, у WhatsApp — 28%. В Tele2 отметили, что «Телеграм» пока не обогнал WhatsApp и по количеству пользователей занимает второе место. В компании уточнили, что «Телеграм» — самый быстрорастущий мессенджер: за год его аудитория среди абонентов Tele2 увеличилась практически на 50%.
По данным Mediascope, к началу января 2023 года аудитория «Телеграма» в России выросла вдвое год к году, достигнув 48,8 млн пользователей. Это около 40% всех интернет-пользователей в стране. Прирост аудитории за год составил 5 млн человек.
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