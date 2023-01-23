Завершились съёмки первого сезона сериала по «Звёздным войнам» с Джудом Лоу

Издание Variety, ссылаясь на членов съёмочной группы сериала Skeleton Crew по «Звёздным войнам», сообщило, что съёмочный процесс шоу завершился. Он длился почти полгода — производство стартовало в июле.

Star Wars: Skeleton Crew — новый сериал по известной франшизе, сюжет которого расскажет о группе подростков, потерявшейся во вселенной. Несмотря на то что в центре истории будут дети, шоу будет довольно мрачным и взрослым. Режиссёром проекта выступил Джон Уоттс — постановщик трилогии «Человек-паук» с Томом Холландом.

Дэйв Филони и Джон Фавро выступают исполнительными продюсерами. Напомним, что шоу Star Wars: Skeleton Crew анонсировали во время презентации Star Wars Celebrations 2022.

Сериал должен выйти в этом году, но точную дату пока не называют.