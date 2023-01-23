Microsoft остановит продажи Windows 10 в конце января

Microsoft объявила об остановке продаж Windows 10 на своём официальном сайте. Уже 31 января компания уберёт с сайта возможность приобрести одну из версий операционной системы на своих площадках. При этом приобрести ОС всё ещё можно будет у партнёров компании, а также в различных маркетплейсах, крупных сетях и у ритейлеров.

В Microsoft уже сейчас рекомендуют пользователям перейти на Windows 11 — свежую операционную систему, для которой ежеквартально выпускаются крупные обновления.

В Microsoft также отметили, что остановка продаж никак не скажется на планах по поддержке ОС. Windows 10 продолжит получать различные обновления вплоть до 14 октября 2025 года, после чего компания полностью переключится на Windows 11.