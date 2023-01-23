Игроки уничтожают рейтинг Warhammer 40,000: Darktide в Steam

Warhammer 40,000: Darktide вышла в ноябре 2022 года и стала большим успехом для студии Fatshark. Однако спустя несколько месяцев после релиза геймеры оказались недовольны поддержкой экшена и начали уничтожать игру в Steam.
На момент публикации заметки недавние отзывы на площадке Valve упали до отметки «в основном отрицательные», достигнув 36% рейтинга. Геймеры жалуются на производительность, баги и недостаток контента, а также на то, что в Fatshark, кажется, сами не знают, что делать с игрой. Разработчики недавно заявили, что «изучают» проблемы игры, однако в ближайшее время пользователям не стоит ждать крупных обновлений.
Отзывы на Warhammer 40,000: Darktide
Фото: Steam
Тем временем онлайн игры продолжает стремительно падать и скоро дойдёт до значений Warhammer: Vermintide 2 — прошлой игры студии. В новинку играют в среднем 11 тыс. человек, тогда как Vermintide 2 до сих пор, спустя пять лет после релиза, привлекает не менее 8,5 тыс. геймеров.
- 23 января 2023
-
16:17
-
16:11
-
15:50
-
15:42
-
15:06
-
15:00
-
14:52
-
14:39
-
14:25
-
14:08
-
13:57
-
13:34
-
13:30
-
13:02
-
12:48
-
12:35
-
12:07
-
11:35
-
10:58
-
10:40
-
10:00
-
09:27
- 22 января 2023
-
20:52
-
20:07
-
19:21
-
18:07
-
17:27
-
16:55
-
16:10
-
15:45
-
15:03
-
14:34
-
13:58
-
13:38
-
13:11