Утекли сразу четыре часа ремейка Dead Space

За четыре дня до релиза появляются всё новые и новые кадры из ремейка Dead Space. На днях в Сеть утекли аж четыре часа геймплея хоррора на французском языке. В ролике можно проникнуться космической атмосферой, оценить проработку деталей и сравнить проект с оригиналом.

Внимание: видео содержит спойлеры и очень жуткие сцены.

Сами разработчики ремейка очень гордятся проделанной работой. Как недавно рассказал технический директор проекта Дэвид Робиллард, ему страшно играть в свою собственную игру — настолько ужасающей она получилась.

Ремейк Dead Space выйдет 27 января на ПК, PS5 и Xbox Series. Ранее мы делились всеми известными деталями о хорроре: от самых важных деталей оригинала до важных изменений в ремейке.