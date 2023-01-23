Утекли сразу четыре часа ремейка Dead Space
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За четыре дня до релиза появляются всё новые и новые кадры из ремейка Dead Space. На днях в Сеть утекли аж четыре часа геймплея хоррора на французском языке. В ролике можно проникнуться космической атмосферой, оценить проработку деталей и сравнить проект с оригиналом.
Внимание: видео содержит спойлеры и очень жуткие сцены.
Сами разработчики ремейка очень гордятся проделанной работой. Как недавно рассказал технический директор проекта Дэвид Робиллард, ему страшно играть в свою собственную игру — настолько ужасающей она получилась.
Ремейк Dead Space выйдет 27 января на ПК, PS5 и Xbox Series. Ранее мы делились всеми известными деталями о хорроре: от самых важных деталей оригинала до важных изменений в ремейке.
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