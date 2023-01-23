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Джонатан Мейджорс — о новом главном злодее фильмов Marvel

Исполнитель роли Канга Завоевателя в Marvel сравнил злодея с Железным человеком
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Недавно издание Deadline взяло интервью у актёра Джонатана Мейджорса. Он рассказал про своего злодея в киновселенной Marvel, Канга Завоевателя. Как отметил Мейджорс, Канг будет таким же великим злодеем, каким великим героем был Железный человек.

Актёр сравнил Канга с другими известными в истории завоевателями вроде Александра Македонского, Чингисхана и Юлия Цезаря.

Он завоеватель, верно? Примерно как Александр Македонский, Чингисхан, Юлий Цезарь. Он часть уже созданной вселенной. Я смотрю на Железного человека в исполнении Роберта Дауни-младшего и говорю: «Хорошо, если это величайший супергерой, то я хочу быть величайшим суперзлодеем».
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Канг Завоеватель дебютировал в киновселенной Marvel в сериале «Локи». Там был лишь один из его многочисленных образов. Увидеть полноценного и, судя по всему, яростного Канга можно будет в третьей части «Человека-муравья», которая выйдет 17 февраля.

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