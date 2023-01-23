Twitch забанил канал стримера Эвелона и посоветовал ему обратиться к врачу

Популярный русскоязычный стример Вадим Evelone192 Казаков сообщил, что его Twitch-канал был заблокирован на неопределённый срок после проведения шоу «Игры Габара».

Эвелон также показал письмо, которое платформа прислала ему после бана — модераторы посоветовали ему проконсультироваться с врачом о психическом здоровье.

Мы проверили ваши материалы (видео) и обеспокоены вашим благополучием. Чтобы защитить наше сообщество, нам пришлось удалить этот материал, поскольку в нём демонстрируется поведение, направленное на суицид или причинение себе вреда (угроза нанесения себе вреда или создания опасности для собственной жизни).



Кажется, у вас сейчас сложный период в жизни. У нас есть страница, посвящённая поддержке психического здоровья и сведениям о нём, где представлены ресурсы, которые могут быть вам полезны. Если в данный момент вы не чувствуете себя в безопасности, свяжитесь с врачом или обратитесь в больницу, где вы сможете обсудить с ним своё самочувствие.

В середине января Эвелон провёл на своём канале серию эфиров в формате шоу «Игры Габара». Известные стримеры выполняли различные трэш-задания (например, брились налысо и выкладывали голые фото), за что также получили блокировки на Twitch.