Twitch забанил канал стримера Эвелона и посоветовал ему обратиться к врачу
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Популярный русскоязычный стример Вадим Evelone192 Казаков сообщил, что его Twitch-канал был заблокирован на неопределённый срок после проведения шоу «Игры Габара».
Эвелон также показал письмо, которое платформа прислала ему после бана — модераторы посоветовали ему проконсультироваться с врачом о психическом здоровье.
Мы проверили ваши материалы (видео) и обеспокоены вашим благополучием. Чтобы защитить наше сообщество, нам пришлось удалить этот материал, поскольку в нём демонстрируется поведение, направленное на суицид или причинение себе вреда (угроза нанесения себе вреда или создания опасности для собственной жизни).
Кажется, у вас сейчас сложный период в жизни. У нас есть страница, посвящённая поддержке психического здоровья и сведениям о нём, где представлены ресурсы, которые могут быть вам полезны. Если в данный момент вы не чувствуете себя в безопасности, свяжитесь с врачом или обратитесь в больницу, где вы сможете обсудить с ним своё самочувствие.
В середине января Эвелон провёл на своём канале серию эфиров в формате шоу «Игры Габара». Известные стримеры выполняли различные трэш-задания (например, брились налысо и выкладывали голые фото), за что также получили блокировки на Twitch.
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