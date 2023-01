Зрители в восторге от второго эпизода сериала The Last of Us

23 января состоялась премьера второго эпизода сериала The Last of Us под названием «Заражённые. Его поставил Нил Дракманн — креативный директор оригинальной игры и автор всей франшизы. Судя по всему, режиссёр справился со своей задачей на отлично: зрители просто в восторге от эпизода.

Так, средняя оценка на портале IMDb составляет 9,5/10 на основе 9200 отзывов — это даже выше, чем у обласканной премьеры неделю назад. Рецензий на эпизод от зрителей пока нет, однако рейтинг говорит сам за себя: эпизод пришёлся по душе большинству пользователей.

Рейтинг второго эпизода The Last of Us Фото: IMDB

Третий эпизод телесериала The Last of Us выйдет 30 января. Это вновь будет гигантская серия длительностью в 80 минут, которая расскажет о Билле, отшельнике из Линкольна, который сыграет важную роль в путешествии Элли и Джоэла.