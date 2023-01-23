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Авторы World of Tanks предупредили о скором переносе аккаунтов

Авторы «Мира танков» предупредили о скором переносе аккаунтов
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Lesta Games напомнила игрокам в World of Tanks (в России — «Мир танков») о будущем распределении аккаунтов по регионам. Так, уже 1 февраля авторы начнут автоматически менять регионы тем геймерам, которые не сделают свой выбор самостоятельно:

  • аккаунты игроков, проживающих на территории России и Беларуси и не сделавших свой выбор ранее, будут перенесены в российский регион;
  • европейские аккаунты игроков, не сделавших свой выбор ранее, будут перенесены в европейский регион.

При этом геймеры, которые не успели выбрать себе подходящий регион, смогут это сделать и после 1 февраля. Для этого нужно будет связаться с поддержкой или воспользоваться механизмом смены региона.

Как отметили разработчики, смена региона будет проходить постепенно и займёт как минимум несколько месяцев.

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