Официально: Джон Сина стал лицом WWE 2K23. Вышел первый трейлер игры

Недавняя большая утечка WWE 2K23 подтвердилась — новый симулятор реслинга выйдет уже 17 марта на ПК и консолях. Обладатели премиальных изданий смогут начать играть на три дня раньше — 14 марта. Всего в этом году будет аж четыре версии проекта: от стандартного издания до издания «Иконы», в котором будет ранний прототип виртуального Джона Сины и других рестлеров.

Лицом игры WWE 2K23 действительно стал рестлер и ныне актёр Джон Сина. Разработчики решили отдать должное человеку, который провёл на ринге больше 20 лет.

Из главных нововведений: режим WarGames с поединками 3х3 или 4х4 с новыми условиями, а также сетевые бои в MyFaction и доработанный режим MyGM. Конкретными подробностями авторы поделятся в самое ближайшее время: тогда же авторы покажут и первый геймплей экшена.

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