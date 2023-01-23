Официально: Джон Сина стал лицом WWE 2K23. Вышел первый трейлер игры

Недавняя большая утечка WWE 2K23 подтвердилась — новый симулятор реслинга выйдет уже 17 марта на ПК и консолях. Обладатели премиальных изданий смогут начать играть на три дня раньше — 14 марта. Всего в этом году будет аж четыре версии проекта: от стандартного издания до издания «Иконы», в котором будет ранний прототип виртуального Джона Сины и других рестлеров.
Лицом игры WWE 2K23 действительно стал рестлер и ныне актёр Джон Сина. Разработчики решили отдать должное человеку, который провёл на ринге больше 20 лет.
Из главных нововведений: режим WarGames с поединками 3х3 или 4х4 с новыми условиями, а также сетевые бои в MyFaction и доработанный режим MyGM. Конкретными подробностями авторы поделятся в самое ближайшее время: тогда же авторы покажут и первый геймплей экшена.
Постер
Фото: 2K Games
- 23 января 2023
-
17:57
-
17:35
-
17:20
-
17:07
-
16:34
-
16:17
-
16:11
-
15:50
-
15:42
-
15:06
-
15:00
-
14:52
-
14:39
-
14:25
-
14:08
-
13:57
-
13:34
-
13:30
-
13:02
-
12:48
-
12:35
-
12:07
-
11:35
-
10:58
-
10:40
-
10:00
-
09:27
- 22 января 2023
-
20:52
-
20:07
-
19:21
-
18:07
-
17:27
-
16:55
-
16:10
-
15:45