В России выйдет драма «После Янга» с Колином Фарреллом

Компания A-One Films рассказала, что уже 16 февраля до российского проката доберётся фильм «После Янга» с Колином Фарреллом. Мировая премьера драмы состоялась ещё в 2021 году на фестивале «Сандэнс». События «После Янга» разворачиваются в недалёком будущем, в котором отец с дочерью пытаются спасти своего домашнего робота Янга, ставшего частью семьи. В какой-то момент он просто перестаёт работать, поэтому семья должна вернуть его к жизни.
Помимо Колина Фаррелла, в ленте сыграли Джоди Тёрнер-Смит («Настоящая кровь»), Орла Кэссиди («Всё ещё Элис») и Хейли Лу Ричардсон («В метре друг от друга»). Поставил картину Когонада — южнокорейский режиссёр, известный по «Колумбусу».
Это уже не первый зарубежный фильм, который доберётся до проката в ближайшее время. Французская компания Pathe планирует выпустить в отечественный прокат «Три мушкетёра: Д'Артаньян» с Евой Грин и Астерикс и Обеликс: Поднебесная».
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