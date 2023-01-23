Квест-директор Cyberpunk 2077: игра очень нелинейна, но фанаты ждали большего

Одной из главных причин недовольства игроков от Cyberpunk 2077 стала довольно вялая нелинейность. Оказалось, что в игре не так уж много сюжетных развилок. В ходе очередной трансляции на Twitch квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско не согласился с этим мнением и заявил, что на самом деле в игре очень много нелинейных фрагментов. Он отметил, что фанаты ожидали не тех развилок, о которых говорили разработчики.

Во-первых, сами игроки ждали большего. Так произошло, потому что они сравнивали игру с «Ведьмаком 3». На мой взгляд, Cyberpunk 2077 — очень нелинейная, но ожидания от неё были ещё выше.



А во-вторых, эти ожидания игроков касались крупных сюжетных веток. Но опять же, в Cybeprunk 2077 есть множество вариативности при прохождении квестов. Например, вы знаете, что Такэмура может как умереть, так и выжить? Это гигантская сюжетная ветка, которая влияет на множество других вещей по ходу прохождения. Мы приложили немало усилий, чтобы она заработала как надо.

Как объяснил Саско, разработчики и геймеры по-разному понимают саму суть нелинейности. Именно поэтому игроки изначально не так поняли авторов, когда они рассказывали о сюжетных развилках в Cyberpunk 2077.