Авторы сериала The Last of Us хотели рассказать о трагичном прошлом Тесс

Нил Дракманн и Крейг Мэйзин поделились новыми подробностями экранизации The Last of Us. Авторы заявили, что изначально планировали расширить историю Тесс — близкой подруги Джоэла. Они хотели показать её мужа и маленького сына, которых ждала бы нелёгкая судьба после начала пандемии. Оба родственника героини превратились бы в монстров, после чего девушке пришлось бы с ними расправиться.
По задумке Дракманна и Мэйзина, Тесс рассказала бы свою историю Джоэлу и тем самым показала себя как персонажа, который даже после столь нелёгкой утраты не теряет надежду и борется до самого конца — в отличие от него самого. В конечном итоге от этой затеи отказались.
Второй эпизод сериала The Last of Us вышел 23 января — шоу продолжает собирать высочайшие оценки от зрителей.
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