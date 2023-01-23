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Forspoken протестировали на PS5. Игра тормозит во всех графических режимах

Forspoken протестировали на PS5. Игра тормозит во всех графических режимах
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Издание IGN выпустило технический анализ Forspoken на PS5. Автор протестировал игру и выяснил, что экшен ни в одном из режимов не держит стабильную частоту кадров при не самой выдающейся графике.

В режиме «Производительности» и разрешении 2560х1440 целевая частота кадров Forspoken стремится к показателю в 60, однако просадки происходят не только в сражениях, но и в самых простых сценах. В каких-то эпизодах FPS снижался вплоть до 40 — и происходило это продолжительное время.

В режиме с трассировкой лучей при разрешении 2880х1620 целевая частота стремится к 30, однако и в этом случае происходят тормоза до 25 кадров в секунду. Аналогичная ситуация и с режимом «Качества» с разрешением 3840х2160, где возникают аналогичные подтормаживания.

Forspoken поступит в продажу 24 января на PS5 и ПК. Критики тем временем уже называют игру худшей в 2023 году.

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