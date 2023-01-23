Нового «Ведьмака» и сиквел Cyberpunk 2077 смогут тестировать простые игроки

CD Projekt RED, кажется, нашла отличный способ выпускать новые игры без багов. Для этого компания открыла специальную инициативу RED Playtesting по тестированию проектов до релиза, которым будут заниматься обычные геймеры. На официальном сайте компании уже можно подать заявку для участия. Для этого нужно быть старше 16 лет, знать английский язык и иметь аккаунт в GOG.

К сожалению, искать ошибки в невыпущенных играх удалённо не получится: CD Projekt пригласит тестировщиков в свои офисы в Варшаве, Ванкувере и Бостоне. Желающие будут работать полностью бесплатно, а до тестирования нужно будет подписать документы о строгом неразглашении увиденного.

Это уже не первый случай в игровой индустрии, когда в роли тестеров выступают обычные геймеры. Так, авторы Divinity и Baldur's Gate 3 из Larian Studios оплачивают подобные тестирования и даже делают регулярные подарки своим тестировщикам.