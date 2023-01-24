В Fortnite добавили Айзека Кларка из Dead Space
Поделиться
Айзек Кларк пополнил ряды видеоигровых легенд в Fortnite — главный герой франшизы Dead Space теперь доступен в популярной королевской битве. Его можно приобрести только за реальные деньги. В США за $ 12, а в Турции — за 79 лир.
В комплект входят:
- Сам Айзек
- Два рюкзака, включая отображение здоровья (как в Dead Space)
- Плазменный резак в качестве кирки
- Анимация с резаком
- Задания на 1500 В-баксов.
Хоррор значительно переосмыслит оригинал, изменив ряд геймплейных и сюжетных особенностей, но в целом «останется верен первоисточнику». Первые впечатления журналистов оказались положительными. Обзоры ожидаются до релиза, но точной даты нет.
Ремейк Dead Space выходит уже в пятницу, 27 января, а предзагрузка начнётся вечером 25 числа.
Комментарии
- 24 января 2023
-
03:19
-
02:25
- 23 января 2023
-
20:12
-
20:07
-
19:42
-
19:27
-
18:53
-
18:28
-
17:57
-
17:35
-
17:20
-
17:07
-
16:34
-
16:17
-
16:11
-
15:50
-
15:42
-
15:06
-
15:00
-
14:52
-
14:39
-
14:25
-
14:08
-
13:57
-
13:34
-
13:30
-
13:02
-
12:48
-
12:35
-
12:07
-
11:35
-
10:58
-
10:40
-
10:00
-
09:27
Партнерский контент