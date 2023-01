Второй эпизод сериала The Last of Us посмотрели 5,7 млн человек — это рекорд для HBO

Вторая серия шоу The Last of Us вышла вчера, но уже поставила новый рекорд для HBO. Эпизод посмотрели 5,7 млн зрителей — это на 22% больше, чем премьерную серию. Раньше такого сильного прироста аудитории через неделю после старта не было.

Примечательно, что появилась и свежая информация по количеству зрителей первого эпизода. Если на старте шоу его посмотрели 4,7 млн человек, то за неделю это число выросло до 18 млн. The Last of Us показывает невероятные цифры.

Новость по теме В сериале The Last of Us нашли отсылку на Uncharted 4

Третий эпизод будет полностью посвящён Биллу — старому приятелю Джоэла, проживающему в небольшом городке. Авторы шоу хотят показать жизнь Билла и расширить его историю, а сам персонаж довольно интересный. Так что и просмотры третьей серии должны быть отличными.

The Last of Us официально в России посмотреть нельзя.