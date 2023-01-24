Александр Лукашенко в своём кабинете заменил iMac от Apple на белорусский «Горизонт»

Канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко, опубликовал свежие фото с кабинета президента. Отмечается, что американский iMac заменили на устройство белорусской компании «Горизонт».

Как отмечается, идею замены подал блогер Антон Шабашов. Он прислал сообщение в администрацию президента и, судя по всему, к его словам прислушались.

Здравствуйте, извиняюсь за беспокойство. Рассмотрите моё предложение — было бы круто, если у президента в кабинете поменяют американский (айфоновский) компьютер на наш белорусский. Уверен, что народ оценит, и не только в Беларуси.

Фото: «Пул Первого»

Фото: «Пул Первого»

Фото: «Пул Первого»

Ранее компания «Горизонт» представила прозрачный телевизор, но продавать его широкой аудитории пока не стали.