Александр Лукашенко в своём кабинете заменил iMac от Apple на белорусский «Горизонт»
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Канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко, опубликовал свежие фото с кабинета президента. Отмечается, что американский iMac заменили на устройство белорусской компании «Горизонт».
Как отмечается, идею замены подал блогер Антон Шабашов. Он прислал сообщение в администрацию президента и, судя по всему, к его словам прислушались.
Здравствуйте, извиняюсь за беспокойство. Рассмотрите моё предложение — было бы круто, если у президента в кабинете поменяют американский (айфоновский) компьютер на наш белорусский. Уверен, что народ оценит, и не только в Беларуси.
Фото: «Пул Первого»
Фото: «Пул Первого»
Фото: «Пул Первого»
Ранее компания «Горизонт» представила прозрачный телевизор, но продавать его широкой аудитории пока не стали.
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