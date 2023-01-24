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Rockstar уже работает над исправлением опасной уязвимости в GTA Online

Rockstar уже работает над исправлением опасной уязвимости в GTA Online
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Пару дней назад стало известно о том, что GTA Online подверглась массовой атаке хакеров. Из-за этого злоумышленники получили возможность удалённо добавлять, удалять и изменять некоторые важные данные, касающиеся учётных записей, включая всю статистику.

Rockstar Games заявила, что уже работает над исправлением этой уязвимости. Компания отметила, что при обнаружении каких-либо проблем следует обратиться в поддержку.

Фото: Twitter

Нам известно о новых уязвимостях в GTA Online для ПК, которые мы постараемся исправить в грядущем запланированном обновлении, которое будет связано с безопасностью.

GTA Online уже множество раз подвергалась атаке хакеров, но разработчики активно боролись с ними и исправляли все уязвимости. Несмотря на это, в GTA Online на ПК всё равно можно встретить читеров и других злоумышленников.

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